O minora, in varsta de 17 ani, a fugit dintr-un centru de plasament din Mioveni. Fata este cautata de oamenii legii. M.SIata anuntul transmis de IPJ Arges:Politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni desfasoara cercetari, in urma sesizarii din data de 04 iunie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitei MUNTEANU MANUELA DENISA, de 17 ani, care a plecat de la un centru pentru minori din Mioveni, in dupa-amiaza zilei de 04 iunie a.c., si nu a mai revenit.Semnalmente:aproximativ 1,50 m ... citeste toata stirea