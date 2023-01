A furat titei din conducta magistrala, la Draganu

Un barbat, de 33 de ani, din comuna Babana, a fost prins in noaptea de 11 spre 12 ianuarie a.c., in jurul orei 00:30, de catre politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Draganu, in timp ce transporta cu o autoutilitara mai multe bidoane cu titei. Anchetatorii au stabilit ca acesta a furat din conducta magistrala a OMV Petrom, de la Draganu, aproximativ 6.000 de litri de produs petrolier nerafinat. M.S."In continuare, au fost efectuate verificari cu privire la provenienta acestuia, de ... citeste toata stirea