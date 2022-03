A incendiat 3 masini ca nu a fost platit pentru o lucrare!

Un barbat, in varsta de 47 de ani din Albestii de Arges a fost retinut dupa ce, din razbunare, a incendiat o masina, intr-o parcare din Curtea de Arges. Focul s-a extins la alte doua autoturisme fiind distruse in total, 3 masini. Barbatul era suparat ca nu a fost platit pentru o zi de munca si ca sa-i dea o lectie lui care ii datora banii i-a incendiat autovehiculul. M.S."In ziua de 03 martie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges, sub ... citeste toata stirea