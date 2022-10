A inceput constructia Arges Mall!

Prtimaria Pitesti anunta ca vor fi demarate lucarile la un nou mall in cartierul Tudor Vladimirescu. Lucrarile ureeaza sa fie finalizate in 2024. In cadrul investitiei este inclusa si o pasarela atat pentru masini cat si pentru pietoni care va lega cartioerul de restul orasului.Prime Kapital a propus, in urma cu patru ani, la Pitesti, un proiect de regenerare urbana prin reconversia unei zone industriale de aproximativ 13 hectare, din mijlocul orasului, intr-un spatiu modern si atractiv, ... citeste toata stirea