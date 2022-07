A inceput constructia mall-ului de la Campulung

A inceput constructia mall-ului din Campulung. Au fost probleme cu baza terasamentului, deoarece in zona a fost santierul Campulungului pe vremuri.Aceasta se ridica pe strada I.C Bratianu, nr.4, in cartier Visoi, in spatele Carrefour Market. Construirea centrului comercial prevede un tronson parter, constructie cu destinatie mixta - comert, birouri si alimentatie publica, totem cu piloni de sustinere si signalistica la sol si pentru constructii, imprejmuire. Mall-ul din Campulung va avea ... citeste toata stirea