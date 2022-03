A inceput curatenia de primavara, la Mioveni

In Mioveni au inceput de cateva zile, lucrarile specifice curateniei de primavara. Astfel, in primul rand s-a inceput salubrizarea in tot orasul, actiune ce se desfasoara in fiecare an in perioada martie-aprilie.Cele doua autospeciale ale SEdC, pentru maturat mecanizat pe care le detine societatea au lucrat si in cartierele Clucereasa si Racovita si au intervenit pentru curatarea carosabilului si trotuarelor, precum si pentru colectarea deseurilor stradale. Actiunile specifice de primavara se ... citeste toata stirea