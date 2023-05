Pompierii de la Detasamentul Pitesti au intervenit cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat la un accident rutier produs pe autostrada Pitesti-Bucuresti, km 118 (sens spre Bucuresti), in care un autoturism a intrat in glisiera. M.D.Ajunsi la fata locului, salvatorii au constatat ca in autoturism se aflau doua persoane, paramedicii SMURD monitorizand-o pe una dintre acestea.A fost vorba despre o persoana de sex masculin, in varsta de aproximativ 25 de ani, ... citeste toata stirea