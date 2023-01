A intrat cu motoscuterul intr-un zid!

Miercuri seara, un barbat, in varsta de 45 de ani, care conducea un motoscuter a pierdut controlul vehiculului si a izbit zidul din beton al unui gard. In urma impactului conducatorul a fost ranit si a fost transportat la spital. M.SEvenimentul rutier a avut loc in localitatea Berevoiesti.La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Campulung cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.Paramedicii SMURD au preluat si transportat ... citeste toata stirea