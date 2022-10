A jefuit doi consateni!

In disperarea de a face rost de bani, cu orice pret, un barbat in varsta de 38 de ani, din comuna Leresti a jefuit casele a doi consateni. Acesta a furat din casele lor bunuri de peste 15.000 lei. Dupa ce hotul a fost descoperit, politistii au recuperat numai jumatate din bunuri.Trei spargeri au fost date in perioada perioada 25 septembrie - 05 octombrie, anul acesta, in doua gospodarii din comuna Leresti.Pagubasii au cerut ajutorul politistilor din cadrul Sectiei de Politie Rurala Valea ... citeste toata stirea