A lovit-o trenul si a scapat cu viata!

O femeie, in varsta de 63 de ani, a fost la un pas de moarte dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de tren. Soarta a fost de partea soferintei care a scapat nevatamata, dar cu o sperietura zdravana. Conducatoarea auto a primit o amenda de la politisti.Lenuta B., in varsta de 63 de ani, din Curtea de Arges, se afla ieri la volanul unui Volkswagen Golf, pe strada Regimentului din localitatea amintita. Masina a fost lovita de trenul personal. Din fericire, in momentul impactului ... citeste toata stirea