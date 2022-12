A murit brazilianul Pele, regele fotbalului!

Dupa o lunga suferinta pricinuita de lupta cu cancerul, brazilianul Pele a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Triplul campion mondial era internat de cateva luni intr-un spital din Sao Paolo. M.D.Edson Arantes do Nascimento a fost considerat de specialisti cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Regele fotbalului a lasat in spate o cariera extraordinara, goluri de generic si povesti nemuritoare.Cifrele lui Pele:1.283 de goluri in 1.366 de jocuri la cluburi si nationala, inclusiv ... citeste toata stirea