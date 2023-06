In urma cu putin timp a incetat din viata Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ Arges si fost presedinte al PSD Arges. Acesta a decedat la locuinta sa din cauza unui boli grave. Se pare ca fost presedintel al CJ Argse suferea de cancer inca de la eliberarea lui din penitenciar in anul 2017. Constantin Nicolescu a fost prefect al judetului Arges in perioada 28 aprilie 1995 - 20 decembrie 1996; Consilier judetean al Partidului Social Democrat in perioada 17 iunie 2000 - 22 februarie 2001; ... citeste toata stirea