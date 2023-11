Un barbat, in varsta de 51 de ani, a murit ieri dupa ce de un mal de pamant a cazut peste el. Omul era muncitor la o firma care efectua lucrari de canalizare in comuna Balilesti. Accidentul de munca a intat in atentia inspectorilor de la Inspectoratul Teritorial de Munca Arges care vor face cercetari pentru a se stabili daca au fost respectate normele de protectie a muncii.Accidentul de munca a avut loc ieri, in comuna Baliesti, la Valea Mare Bratia. "In jurul orei 13:15, politistii din ... citeste toata stirea