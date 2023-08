Un barbat in varsta de 54 de ani, din comuna Balilesti, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa repare un motor electric cu ajutorul caruia taia lemne. Acesta a fost electrocuat si in ciuda eforturilor echipajelor medicale nu a mai putut fi salvat. M.S. Foto descriptiv"In seara zilei de 16 august a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca, pe raza comunei Balilesti, un barbat s-ar fi ... citeste toata stirea