A murit fostul jucator al lui FC Arges si International!

Fostul fotbalist Florin Hidisan, care se confrunta de mai bine de un an cu cancerul, s-a stins din viata la varsta de 40 de ani.Fostul mijlocas s-a luptat cu o forma severa de cancer la stomac, boala agravandu-se in perioada recenta. Conform GSP, in ultimele saptamani, Florin a facut fata din ce in ce mai greu chimioterapiei. Ajunsese sa cantareasca doar 43 de kilograme, iar in cele din urma, corpul i-a cedat. Florin spera sa ajunga in SUA pentru tratament, insa costurile necesare erau uriase. ... citeste toata stirea