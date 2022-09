Florin Hidisan, fostul fotbalist al echipelor International Curtea de Arges si FC Arges, a decedat astazi la varsta de 40 de ani. Fostul mijlocas s-a luptat cu o forma severa de cancer la stomac, boala agravandu-se in ultima perioada. In ultimele saptamani, Florin a facut fata din ce in ce mai greu ... citeste toata stirea