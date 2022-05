A murit in timp ce vorbea cu fiul la telefon!

Caz socant petrecut, duminica seara, in comuna Oarja. Trupul unui barbat, in varsta de 52 de ani, a fost descoperit intr-o fantana adanca de circa 20 de metri. Orice incercare a echipajelor de salvare de a-l readuce la viata s-au dovedit fara efect. Politistii au stabilit ca este vorba de un accident. Barbatul a cazut in fantana in timp ce vorbea cu fiul la telefon.Duminica seara, in jurul orei 22.30, un apel anunta la 112 ca la Oarja, Ilie N. a cazut intr-o fantana. Cea care cerea ajutor era ... citeste toata stirea