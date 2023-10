Un tanar, in varsta de 27 de ani, a murit sambata, dupa ce s-a rasturnat cu masina in padure la Cetateni. Acesta conducea un Suzuki Vitara, incarcat cu lemne, pe un drum accidentat cand a avut loc nenorocirea. Iata mai jos ce a transmis IPJ Arges despre accident. M.S.La data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 17:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, un barbat s-ar fi rasturnat cu autoturismul, pe un teren ... citeste toata stirea