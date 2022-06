A murit la a treia tentativa

Un barbat, in varsta de 46 de ani, din Curtea de Arges, s-a spanzurat in timpul negocierilor cu un politist specializat. Inainte de si pune streangul de gat, barbatul isi taiase venele. Dupa ce victima si-a dat drumul in streang, omul legii a urcat in copac si a taiat sfoara. Cu toate ca fost transportat la spital cu semne vitale, din nefericire, barbatul nu a supravietuit. Cel care s-a sinucis, a mai avut tentative, pe fondul divortului de sotia lui. De asemenea era cercetat penal dupa ce a ... citeste toata stirea