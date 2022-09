A murit la serviciu

Un accident de munca, mortal, a avut loc ieri dimineata in cadrul unei societati comerciale din Pitesti. Un barbat, in varsta de 45 de ani, a murit dupa ce a cazut de la aproximativ 3 metri inaltime. Acesta s-a lovit la cap iar la sosirea echipajului de terapie intensiva mobila era decedat."Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi cazut de la inaltime, in incinta unei societati comerciale din municipiul Pitesti. La fata ... citeste toata stirea