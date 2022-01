A murit pugilistul Constantin Florescu, cunoscut ca Rocky Floriano, singurul roman campion la box in trei tari

Constantin Florescu, singurul roman campion la box in trei tari, a murit la finalul saptamanii trecute, la Toronto, in Canada. Constantin Florescu a murit la doar 42 de ani, din cauza unui infarct. Originar din Pitesti si cunoscut in ring sub numele Rocky Floriano, Constantin Florescu era stabilit de peste doua decenii in Canada.Vestea mortii fostului sportiv a fost anuntata de catre Alexandru Florescu, fratele sau si patronul unui cunoscut restaurant din Pitesti."S-a stins din viata ... citeste toata stirea