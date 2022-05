A murit Simion Mironas, fost fotbalist la FC Arges

Simion Mironas, fostul jucator al cluburilor Gloria Bistrita, Dinamo, Rapid, CSM Suceava si FC Arges, a murit sambata la varsta de 56 de ani. Mironas a evoluat la FC Arges in sezonul 1991-1992, bifand 19 partide si 1 gol pentru alb-violeti.Fostul fundas a adunat 153 de meciuri la echipa Gloria Bistrita, cea care a si facut anuntul mortii sale. In tricoul formatiei bistritene, Mironas a inscris 32 de goluri. In total, el a prins 183 de meciuri de Divizia A si a inscris 33 de goluri.Fostul ... citeste toata stirea