Sambata dimineata, a murit tanarul grav ranit in accidentul care a avut loc pe strada Nicolae Dobrin din Pitesti, in noaptea de vineri spre sambata. Un tanar, in varsta de 22 de ani, din Albota, aflat la volanul unui Peugeot, a pierdut controlul volanului si a lovit o masina si un stalp din beton. Acesta a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti in stare grava. A decedat la Sectia ATI a Spitalului Judetean.Acest material este proprietatea site-ului curier.ro si poate fi preluat pe ... citeste toata stirea