Un cunoscut jurnalist s-a stins din viata, in noaptea de vineri spre sambata. Adi Ilinca, cel care a pus bazele saptamanalului Impuls de Arges, a pierdut lupta cu o boala cumplita la varsta de 48 de ani. M.S.In 2014, pe cand era redactor la saptamanalul Ancheta, Adi Ilinca a fost diagnosticat cu tumora cerebrala. In urma unei campanii intense, a fost stransa suma necesara unei interventii neurochirugicale in Germania. Dupa operatie, Adi a fost bine si a putut sa aiba o viata normala continuand ... citeste toata stirea