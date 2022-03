A murit un fost jucator emblematic al echipei de fotbal FC Arges. Are peste 200 de meciuri in Prima Liga

Fost jucator la FC Arges in perioada 1983-1990, Ion Voicu s-a stins din viata in seara zilei de marti 15 martie. Fostul fotbalist avea 61 de ani. Poreclit "Ata" de colegi si suporteri, Ion Voicu a inceput sa joace fotbal la 14 ani, indrumatorul sau fiind cunoscutul antrenor Mihai Ianovschi, cel care i-a descoperit printre altii pe Adrian Mutu si Rica Neaga.Ion Voicu a evoluat cativa ani in Divizia C, la Muscelul Campulung, iar in 1983 a debutat la FC Arges, club pentru care a jucat opt ani, ... citeste toata stirea