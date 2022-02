A murit unul dintre cei mai apreciati poeti romani. Cartile sale, traduse in 26 de limbi

La sfarsitul saptamanii trecute, pe 13 februarie, s-a stins din viata Dumitru M. Ion, unul dintre cei mai valorosi poeti romani si organizatorul unuia dintre cele mai importante festivaluri internationale de poezie de pe glob. Dumitru M. Ion avea 75 de ani si locuia in Curtea de Arges. Absolvent in 1966 al Liceului "Vlaicu Voda" din Curtea de Arges, Dumitru M. Ion a fost student al Facultatii de limba si literatura romana de la Universitatea din Bucuresti doar pentru un an (1966-1967), pe care ... citeste toata stirea