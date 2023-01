A obtinut ilegal bani pentru terenuri

Pentru un prejudiciu de aproximativ 15.500 lei, un barbat din comuna Vedea risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, dupa ce a fost trimis in judecata pentru fapte de coruptie. Este acuzat ca ar fi obtinut ilegal suma amintita, provenita din fonduri europene.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a barbatului care detine in arenda o suprafata de teren, pentru savarsirea infractiunii ... citeste toata stirea