A plecat cu ATV-ul si nu s-a mai intors

Tagedie petrecuta in zona turistica de la Nucsoara. Un barbat in varsta de 45 de ani, administrator al unei cunoscute pensiuni din localitate, a fost gasit mort ieri dimineata. Gheorghe C. s-a rasturnat cu ATV-ul intr-o zona accidentata, pe munte.Trupul neinsufletit a fost descoperit ieri dimineata, dupa ce un tractorist a trecut prin zona si a vazut ATV-ul rasturnat. Rudele barbatului si politistii au gasit cadavrul in zona de munte, pe un teren accidentat. Se banuieste ca Gheorghe C, de 45 ... citeste toata stirea