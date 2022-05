A ranit un pieton din cauza ca nu l-a vazut!

Un accident rutier a avut loc ieri, pe strada Garlei din Pitesti, in apropiere de sensul giratoriu, de langa Dedeman. Un sofer profesionist a virat de pe o strada laterala si a lovit un pieton, in varsta de 70 de ani. In urma impactului barbatul a cazut si a suferit leziuni la picioare. In timpul cercetarilor, soferul a marturisit ca nu l-a vazut pe pieton.Din verificarile preliminare, efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti, s-a stabilit ca Bogdan M. de 33 de ani, din Bascov, care ... citeste toata stirea