A renuntat la geologie pentru a deschide un atelier de produse handmade unicat. Povestea tinerei care realizeaza portrete personalizate si decoratiuni de cuplu

Absolventa a Facultatii de Geologie si Geofizica din cadrul Universitatii din Bucuresti, Ioana Alexandra Ciuca are de aproape un an Artzycado, un mic atelier de arta si design, realizand produse handmade unicat, de la decoratiuni de cuplu pana la felicitari caligrafiate. Ioana a mai lucrat ca barman, chelner si asistent manager inainte de a se dedica atelierului sau special. Originara din Pitesti, Ioana Alexandra Ciuca traieste in Bucuresti de aproape sapte ani. Ioana isi promoveaza pentru ... citeste toata stirea