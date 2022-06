A salvat de la moarte doi adolescenti

Ieri, doi adolescenti in varsta de 17 ani, ambii din Mioveni, s-au aflat la un pas de moarte dupa ce s-au avantat in Raul Targului, in zona Bemo, la Mioveni. Tinerii s-au dus la scaldat si fara sa-si dea seama de debitul mare al apei au intrat ca sa se racoreasca. Au fost salvati de adjunctul Politiei Mioveni, comisarul sef Dragos Tinca. Ofiterul s-a avantat in apa dupa ei fara sa stea pe ganduri.Cei trei tineri, elevi de liceu, s-au dus ieri la scaldat. Nu au mers la bazinul de la Bemo ci la ... citeste toata stirea