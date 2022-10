A sarit din masina in timpul mersului!

O tanara, din judetul Dambovita, si-a riscat viata ca sa scape din mainile fostului iubit care o sechestrase in masina. A sarit in timpul mersului si a fugit. Barbatul a fost retinut si este acuzat de lipsire de libertate si distrugere. Vezi din materialul urmator cum de s-a ajuns aici!O femeie a sunat la 112 sambata seara si a alertat Politia anuntand ca a fost rapita si sechestrata, in masina, de fostul iubit. Politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti, sub supravegherea Parchetului ... citeste toata stirea