Un barbat, in varsta de 31 de ani, si-a pus capat zilelor, sambata seara. Victima a sarit in gol, de la etajul IX al blocului L4, in care locuia. Trupul neinsufletit a fost gasit in luminatorul din interiorul imobilului. Mama barbatului decedat, care se afla in casa in momentul tragediei, a aflat de la politisti vestea cumplita.Un locatar al blocului L4 din cartierul Nord, din Pitesti a sunat la 112, sambata seara, cu putin inainte de ora 20.00, si a anuntat ca un barbat a cazut de la etaj. ... citeste toata stirea