A scazut natalitatea, a crescut mortalitatea in Arges!

Natalitatea a scazut in judetul Arges! In doi ani au venit pe lume mai putin cu 400 de nou-nascuti fata de 2019. Vestea buna este ca a scazut si mortalitatea infantila, in 2021 fiind inregistrate 10 decese la copii mai mici de un an. Anul trecut, in Arges au decedat peste 10.000 de oameni, cam cu 1000 mai multi fata de 2020 si cu peste 2000 mai multi fata de 2019.Potrivit unui raport al Directiei de Sanatate Publica Arges, in anul 2021, in judetul nostru, a fost inregistrat un numar de 2604 ... citeste toata stirea