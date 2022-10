A scazut numarul bugetarilor

Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in august 2022, de 1.254.395, cu 13.576 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar 63,25% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate zilele trecute pe site-ul Ministerului Finantelor (MF).Din totalul celor 793.393 de angajati din administratia publica centrala (in scadere cu 16.250 persoane fata de iulie), 582.101 lucrau in institutii finantate integral de la bugetul de ... citeste toata stirea