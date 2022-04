A sunat la 112, ca l-a batut nevasta!

Apel mai putin obisnuit, primit la 112! Un barbat, in varsta de 52 de ani, din comuna Vedea, a sunat in dispeceratul unic si a cerut ajutorul politistilor motivand ca a fost batut de sotie. Mai mult, barbatul a reclamat ca nevasta l-a talharit, furandu-i portofelul cu o suma mare de bani. Dupa cercetari, politistii au intocmit dosar penal, dar nu sotiei ci reclamantului!Sambata seara in jurul orei 23.00, Stelian M., de 52 de ani, din comuna Vedea, a sunat la 112 spunand ca a fost batut si ... citeste toata stirea