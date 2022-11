FotbalFC Arges merge perfect in Liga Elitelor U15. Echipa pregatita de Dan Lacusta a obtinut a treia victorie consecutiva, din tot atatea meciuri jucate, dupa ce s-a impus cu 2-0, in confruntarea de acum cateva zile, de pe propriul teren, cu Phoenix Targoviste. Golurile formatiei pregatite de Dan Lacusta au fost reusite de Velea si Sorescu. In urma acestui succes, alb-violetii ocupa locul 1 in clasamentul seriei a 8-a, cu 9 puncte, la egalitate cu Kids Tampa Brasov. In runda cu numarul 4, ... citeste toata stirea