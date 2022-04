A venit vacanta de primavara

Ieri a fost ultima zi de cursuri pentru elevi, inainte de vacanta de primavara. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii se vor bucura de 2 saptamani de vacanta.Vacanta de primavara are doua saptamani si se desfasoara in perioada 15 aprilie - 1 mai. Cursurile in acest semestru vor fi reluate de pe data de 2 mai si se vor incheia pe 10 iunie. Insa, pentru elevii absolventi ai claselor a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 3 iunie, ... citeste toata stirea