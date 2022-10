A vrut iubire prin santaj

Dragoste cu sila nu se poate! Se numeste viol si este pedepsit de lege! Asta nu a inteles un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Cotmeana care a folosit diverse cai, ilegale, pentru a obliga o minora, in varsta de 16 ani, ca sa continue relatia cu el. Tanarul a fost retinut si ieri dupa-amiaza a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Nu are voie sa ia legatura cu victima sau cu martorii din dosar.Dosarul a fost instrumentat de catre politistii din cadrul Biroului ... citeste toata stirea