A vrut sa-si faca dreptate cu cutitul! (video)

Suparat pe un muncitor care incerca sa traverseze prin fata masinii lui, un sofer pitestean a vrut sa-i dea o lectie. Cand colegii pietonului au intervenit, conducatorul auto nu a fost intimidat, i-a fugarit amenintandu-i cu un cutit.Your browser does not support the video tag.Intamplarea a avut loc pe 20 aprilie, pe Calea Bascovului, in apropierea unui santier de construirea unui bloc. Adrian M., de 47 de ani, din Pitesti trecea cu masina pe strada. Un muncitor voia sa traverseze si se ... citeste toata stirea