Academia de fotbal a lui Daouda, vrea colaborare in Romania!

Fost jucator al FC Arges si CS Mioveni, ivorianul Mariko Daouda si-a deschis de anul trcut o academie de fotbal in tara sa natala. Fostul fotbalist din Liga 1 a reusit chiar si un transfer, de curand in Turcia si si-ar dori o colaborare cu un club din Romania.Daouda a evoluat in Liga 1 pentru ambele clubulri din Arges si a lasat o impresie buna prin seriozitatea cu care evolua. Dupa ce a renuntat la cariera sportiva, s-a retras in Coasta de Fildes, iar de anul trecut a infiintat o Academie de ... citeste toata stirea