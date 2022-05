Accident cu 4 masini pe Depozitelor!

Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc marti seara, pe strada Depozitelor, din Pitesti. In urma coliziunii a fost ranit un barbat care, culmea, se afla intr-o masina parcata dar si un alt conducator care, de asemenea, nu are nicio vina in producerea accidentului. Un Audi Q3 a fost masina cea mai avariata.Cercetarile la fata locului au fost efectuate de politistii Biroului Rutier Pitesti. Oamenii legii au stabilit ca Florin J., de 57 de ani, din Pitesti, ... citeste toata stirea