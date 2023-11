Marti, in jurul pranzului, a avut loc un accident in Pitesti, pe strada Gheorghe Sincai, soldat cu ranirea a patru persoane. M.S."Pompierii au fost solicitati sa intervina pe strada Gheorghe Sincai, din Pitesti, in cazul unui accident rutier produs intre trei autoturisme. La fata locului au identificat 4 victime, acestea fiind preluate de doua echipaje ale SMURD si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Arges.Printre aceste victime a fost vorba si de un barbat in varsta de 82 de ani ... citeste toata stirea