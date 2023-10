Un accident cu 8 persoane ranite a avut loc marti seara, la limita judetului Arges cu Dambovita, in localitatea Feteni. Un mictobuz, in care erau 12 pasageri, s-a rasturnat, la aproximativ 100 de metri de a ajunge in judetul nostru. A fost activat Planul Rosu de interventie. Toate ambulantele de la Statia Topoloveni au plecat in zona. Din primele informatii pasagerii sunt raniti usor. Se pare ca 8 persoane ranite vor fi aduse la Spitalul Judetean Pitesti. M.S.Acest material este proprietatea ... citeste toata stirea