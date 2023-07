Un accident rutier in in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs astazi in comuna Albestii de Arges, satul Ungureni.Din cate se pare unul dintre vehicule a intrat intr-un cap de pod.Pompierii de la Detasamentul Curtea de Arges au intervenit cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.In urma evenimentului nu au fost inregistrate victime.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Mancare gatita si apoi congelata ... citeste toata stirea