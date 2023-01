Accident cu doua masini la Curtea de Arges

Pompierii de la Detasamentul Curtea de Arges au fost solicitati sa intervina la un accident produs in Curtea de Arges, pe strada Albesti, in noaptea de sambata spre duminica. M.D.La fata locului au fost identificate trei victime constiente si neincarcerate, care au fost preluate de catre un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.Paramedicii SMURD au preluat o persoana de sex masculin in varsta de 32 de ani, care prezenta zgarieturi si dureri in partea stanga a hemitoracelui.Celelalte doua ... citeste toata stirea