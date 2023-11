Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs astazi, in localitatea Stalpeni, langa stadion. M.D.Pompierii au intervenit cu o autospeciala de interventie pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor si cu o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat pentru acordarea ingrijirilor medicale la nevoi.La locul incidentului a fost identificata o persoana de sex masculin in varsta de 61 de ani, care acuza dureri in zona claviculei. Barbatul a fost transportat la spital de ... citeste toata stirea