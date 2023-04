Politistii argeseni au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier produs in localitatea Darmanesti in care a fost implicat un motociclist. M.D.Din primele informatii, soferul fi pierdut controlul motocicletei si a derapat. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Mioveni cu o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat. In urma evenimentului a rezultat ranirea unui barbat in varsta de aproximativ 27 de ani, care a suferit un traumatism la membrul inferior drept si ... citeste toata stirea