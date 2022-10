Accident cu victima in Prundu

In urma cu 30 de minute in Prundu s-a produs un accident de circulatie soldat cu o victima.Incidentul s-a produs la intersectia de la Autobaza fiind implicate doua autoturisme. Din cate se pare un Logan nu a pastrat distanta corespunzatoare si a intrat in spatele unui Mercedes A Class, care voia sa faca stanga printre blocuri. Din accident a rezultat si o victima, soferul uneia dintre masini care a fost preluat de SMURD.Accidentul a fost la ... citeste toata stirea