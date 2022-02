Accident cumplit la Curtea de Arges. Un tanar a murit, iar prietena sa, maistru militar, si-a pierdut o mana si este in stare critica

O tragedie a avut loc luni noaptea, 21 februarie, pe o strada din Curtea de Arges. Un barbat a murit, iar o femeie e in stare grava si a fost transferata marti dimineata de la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti la Spitalul Floreasca din Bucuresti. UPDATE: Tanara aflata la volanul masinii in care a murit prietenul sau este maistru militar. Femeia s-a ales cu un brat amputat si se afla in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Stirea initiala: Accidentul a avut loc pe pe strada ... citeste toata stirea